Американский сенатор считает вероятным конфликт США и РФ из-за Украины в течение двух лет

Марк Келли уверен, что без помощи Вашингтона Киев ждет поражение

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Американский сенатор Марк Келли (демократ, от штата Аризона) считает возможным прямое военное столкновение США и России в течение двух лет из-за ситуации на Украине и уверен, что без помощи Вашингтона Киев ждет поражение. Об этом он заявил в эфире телеканала CBS.

"Если мы потерпим сейчас неудачу, есть вероятность, что через год, через два года мы окажемся в ситуации, когда у нас может возникнуть прямой конфликт с россиянами. Мы этого не хотим", - сказал законодатель. "Помощь, которую мы им предоставляем, чрезвычайно важна", - добавил он, коснувшись американской поддержки Киева. По словам Келли, "если она прекратится, они проиграют", а российская сторона "одержит победу".

Говоря о возможности одобрения Конгрессом США дополнительных расходов на помощь Украине, сенатор подчеркнул: "Мы должны довести это до конца, иначе будет катастрофа". По его версии, законодатели из числа демократов и республиканцев по большей части настроены на дальнейшую поддержку Киева. Келли заявил, что власти Китая якобы следят за тем, будет ли Вашингтон дальше содействовать Киеву. По его мнению, решение вопроса о выделении в США средств на эти цели "имеет последствия для всего мира". Сенатор сообщил, что на прошлой неделе встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и "попытался воодушевить его", заверив, что дополнительная американская помощь будет поступать.

Коснувшись темы потенциальных поставок на Украину тактических ракет ATACMS, Келли выступил с утверждением, что США "не желают эскалации". По его версии, Киев "нуждается в дополнительном потенциале для поддержания прогресса при контрнаступлении". Говоря о таких попытках ВС Украины, законодатель отметил, что "с некоторыми вещами возникают проблемы".

Вашингтонская администрация 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву и $8,5 млрд на содействие Украине и ряду других стран в сфере экономики и безопасности. Член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия) обращала внимание на то, что власти выделяют огромные средства на военную помощь Украине, забывая, что поддержка требуется штату Гавайи, который серьезно пострадал от пожаров.