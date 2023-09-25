Саудовская Аравия выступила против распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке

Как сообщил министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, королевство подтверждает важность создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия

ВЕНА, 25 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия выступает против распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке. Об этом сообщил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

"Мы также подтверждаем необходимость противодействия распространению ядерного оружия на Ближнем Востоке. В связи с этим мы подтверждаем важность полного выполнения резолюции 1995 года о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия", - заявил он на 67-й ежегодной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Министр отметил, что Эр-Рияд "ценит роль агентства в поддержании нейтралитета" и благодарен ему за усилия по нераспространению ядерного оружия.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что, если Иран когда-либо сможет завладеть ядерным оружием, то королевство также должно будет получить его. В то же время наследный принц подчеркнул, что негативно относится к стремлению некоторых стран получить ядерное оружие.

Президент Ирана Эбрахим Раиси в опубликованном в воскресенье интервью телеканалу CNN отметил, что Тегерану не нужно ядерное оружие, а его использование не соответствует исламским ценностям. Раиси напомнил, что духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи принял фетву (богословское заключение), согласно которой запрещено использовать оружие массового уничтожения.