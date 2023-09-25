Эксперт: скандал с чествованием нациста в Канаде ударит по Трюдо и его партии

По словам Лори Тёрнбулл, вину за инцидент взял на себя спикер Палаты общин Энтони Рота, который утверждает, что это была его личная инициатива, о которой не был проинформирован ни офис Трюдо, ни офис украинского президента Владимира Зеленского

ОТТАВА, 25 сентября. /ТАСС/. Ситуация с чествованием украинского нациста, служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина"), в канадском парламенте ударит по премьер-министру Джастину Трюдо и его Либеральной партии, так как оппозиция не даст его замять. Такое мнение высказала политический эксперт Лори Тёрнбулл в эфире канадского телеканала CTV.

По ее словам, сейчас вину за скандал взял на себя спикер Палаты общин (нижней палаты) Энтони Рота, который также является членом Либеральной партии. Он утверждает, что это была его личная инициатива, о которой не был проинформирован ни офис Трюдо, ни офис украинского президента Владимира Зеленского.

"Даже если Рота извинится и уйдет в отставку, оппозиционные партии не спустят это на тормозах", - сказала эксперт. Она отметила, что канцелярия Роты как спикера парламента - это действительно независимый от офиса Трюдо орган, но когда дело касается визита иностранных делегаций, то они должны согласовывать списки присутствующих. "Зеленский приходит в Палату общин. Естественно, идет проверка всех, кто будет вокруг него, она должна быть даже выше, чем обычно, учитывая определенные проблемы с безопасностью вокруг него", - сказала Тёрнбулл. Она предположила, что у оппозиции возникнут вопросы, как человек с таким прошлым мог оказаться в списках гостей. "Думаю, что в течение дня ситуация [для Трюдо] будет только ухудшаться", - считает эксперт.

Кроме того, по ее словам, этот скандал выгоден России, которая может заявить, что нацизм - "это то, с чем мы пытаемся бороться" на Украине. "Это будет проблемой и, возможно, источником дезинформации и пропаганды [для Росси]", - указала она.

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся поприветствовали 98-летнего украинского националиста, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, носившей также название дивизии СС "Галиция". Один из снимков подписан: "Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду".

Дивизия СС "Галиция" была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, затем была переформирована и использовалась в Австрии, Словакии, Югославии. В апреле 1945 года была выведена из состава войск СС, переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае ее военнослужащие сдались войскам Великобритании и США.