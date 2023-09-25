Представитель Госдепа заявил, что не знает о приветствии нациста Зеленским

Агентство Associated Press ранее опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления Зеленского в парламенте Канады собравшиеся поприветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что не знаком с сообщениями о приветствии президентом Украины Владимиром Зеленским 98-летнего нациста в парламенте Канады.

"В пятницу я был на Генеральной Ассамблее ООН и был занят весь день, и не знаю, о чем вы говорите", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся поприветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, носившей также название дивизии СС "Галиция". Один из снимков подписан: "Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду".

Дивизия СС "Галиция" была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, затем была переформирована и использовалась в Австрии, Словакии, Югославии. В апреле 1945 года была выведена из состава войск СС, переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае ее военнослужащие сдались войскам Великобритании и США.