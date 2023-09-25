В ООН указали на причины вывода постпреда Израиля из зала Генассамблеи

Это произошло из-за попытки Гилада Эрдана устроить протест, сообщил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан был выведен из зала Генеральной Ассамблеи ООН за попытку устроить протест во время выступления президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик уточнил, что инцидент произошел 19 сентября, когда Раиси выступал на общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. "Он [постпред Израиля] действительно был выведен из зала. На этом мы считаем вопрос закрытым", - сказал Дюжаррик.

Представитель генерального секретаря ООН указал, что "принципиально важно соблюдение каждым требований этикета".

Израильская делегация вышла из зала во время выступления с трибуны Генассамблеи Раиси. При этом Эрдан, встав со своего места, спустился по рядам и развернул плакат с лозунгом в защиту прав иранских женщин. Дипломата затем вывели из зала заседаний сотрудники охраны штаб-квартиры ООН.