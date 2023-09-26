На севере Косова объявили траур после гибели четырех сербов

Как сообщается в заявлении партии "Сербский список", там отменят все развлекательные мероприятия и приспустят флаги республики

БЕЛГРАД, 26 сентября. /ТАСС/. Трехдневный траур объявлен в сербских районах Косова и Метохии в связи с гибелью четырех человек от рук полиции непризнанного Косова. Об этом говорится в заявлении партии "Сербский список", чей председатель Горан Ракич является лидером косовских сербов.

"26, 27 и 28 сентября объявлены днями траура в связи с гибелью наших сограждан в результате трагического события в Баньске, в муниципалитете Звечан. В сербских районах на территории Косово и Метохии будут отменены все развлекательные мероприятия, организованные органами и учреждениями местного самоуправления, будут приспущены флаги Республики Сербия на всех учреждениях", - отмечается в сообщении.

"От имени "Сербского списка" и сербского народа Косово и Метохии мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", - заключили в партии.

Ранее премьер самопровозглашенного Косова Альбин Курти заявил о гибели полицейского и ранении еще одного в результате нападения, совершенного в ночь на 24 сентября. Вечером того же дня президент Сербии Александар Вучич заявил, что косовские полицейские убили трех сербов (позднее стало известно о гибели еще одного). Как подчеркнул сербский лидер, Силы НАТО для Косова (KFOR) фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов на севере Косова и помогали силовикам Приштины в операции против местных сербов. Президент Сербии добавил, что после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.