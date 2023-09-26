Нигер потребовал от Франции заключения соглашения о выводе войск

Согласно порталу Lesahel, в Нигере находятся 1,5 тыс. французских военнослужащих

ПРЕТОРИЯ, 26 сентября. /ТАСС/. Вывод французских войск из Нигера, о котором объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, должен проходить в рамках соглашения между сторонами. Об этом говорится в коммюнике Национального совета спасения Родины, который взял в свои руки всю полноту власти в Нигере после государственного переворота.

"График вывода французских войск из Нигера должен быть установлен в рамках переговоров и по взаимному согласию для большей эффективности", - говорится в документе, опубликованном новостным порталом Lesahel.

Макрон объявил 24 сентября, что Франция отказывается от военного сотрудничества с мятежниками, захватившими власть в Нигере, и до конца года намерена вывести военных из этой страны. Согласно Lesahel, в Нигере находятся 1,5 тыс. французских военнослужащих.