В Канаде считают необходимым рассмотреть возможный запрос Польши на экстрадицию нациста

Лидер Новой демократической партии страны Джагмит Сингх отметил, что "все, кто связан с нацистами, должны быть привлечены к ответственности"

ОТТАВА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Канады должны рассмотреть возможный запрос Польши на экстрадицию нациста Ярослава Хунки, который на прошлой неделе был приглашен в канадский парламент. Об этом заявил журналистам лидер Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх.

"Если инициируется процесс экстрадиции, то [Канада должна реагировать на него], следуя нормам закона", - сказал он, отвечая на вопрос, как должна будет отреагировать Оттава на возможный запрос Варшавы об экстрадиции нациста. "В целом я считаю, что все, кто связан с нацистами, должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул Сингх.

Ранее министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что принял меры, направленные на возможную экстрадицию из Канады в Польшу 98-летнего Хунки, служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина"). Он пояснил, что обратился к главе Института национальной памяти Польши Каролю Навроцкому с просьбой "срочно проверить в документах, разыскивается ли Ярослав Хунка за преступления против польского народа и поляков еврейского происхождения". Признаки подобных противоправных деяний "дают основания для обращения к Канаде с просьбой о его экстрадиции", уточнил Чарнек.

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галиция". В МИД РФ впоследствии заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".

Глава МИД Канады Мелани Жоли во вторник призвала к отставке спикера Палаты общин канадского парламента Энтони Роты из-за скандала с приглашением нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев".