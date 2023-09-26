26 сентября, 17:22,
обновлено 26 сентября, 17:42

Канада пока не получала запрос Польши на экстрадицию нациста Хунки

По словам генпрокурора и министра юстиции Арифа Вирани, ни один официальный представитель польской стороны "не вступал в контакт" с министром по этому вопросу

ОТТАВА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Канады пока не получали официальных запросов польской стороны на экстрадицию 98-летнего нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина").

Как сообщил телеканал CBC со ссылкой на ее генпрокурора и министра юстиции Арифа Вирани, канадское правоохранительное ведомство пока "не может комментировать действия [министра образования Польши Пшемыслава] Чарнека", поскольку еще "не получало никаких запросов" об экстрадиции. Кроме того, по его словам, ни один официальный представитель польской стороны "не вступал в контакт" с министром по этому вопросу. 

Теги:
КанадаПольша
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