Центр Симона Визенталя потребовал от премьера Канады осуждения дивизии СС "Галиция"

Раввин американской неправительственной организации Эбрахам Купер отметил, что это подразделение причастно к преступлениям против человечности

ОТТАВА, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо должен открыто осудить дивизию СС "Галиция" (также "Галичина") как преступную организацию. Об этом заявил раввин американской неправительственной организации "Центр Симона Визенталя" Эбрахам Купер в эфире телеканала CTV.

"Нам нужно услышать от вашего премьер-министра четкое осуждение дивизии "Галиция", которая являлась частью войск СС", - сказал он. Купер пояснил, что это подразделение причастно к преступлениям против человечности.

Раввин убежден, что жителей Канады нужно лучше информировать о том, чем занималась эта дивизия. По его словам, после Второй мировой войны власти Великобритании отправили в Канаду 5 тыс. ее бывших военнослужащих, назвав их "антикоммунистами, но умолчав, что многие из них могли быть причастны к преступлениям против человечности и военным преступлениям". Замалчивание этих фактов происходит в Канаде на протяжении десятилетий, констатировал Купер.

Агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галиция". В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".