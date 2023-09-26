Зеленский назначил экс-футболиста Шевченко своим внештатным советником

Андрей Шевченко тренировал сборную Украины с июля 2016 года по август 2021 года

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский указом назначил на должность своего внештатного советника бывшего футболиста и тренера национальной сборной Андрея Шевченко.

"Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в указе, опубликованном на сайте офиса президента.

Шевченко тренировал сборную Украины с июля 2016 года по август 2021 года. До этого играл нападающим за киевское "Динамо", итальянский "Милан" и английский "Челси". Является обладателем "Золотого мяча" 2004 года как лучший футболист Европы по версии журнала France Football. За сборную Украины провел 111 матчей, забив 48 мячей.