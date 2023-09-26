Новые власти Нигера еще не получили официальное уведомление о выводе ВС Франции

Представитель сформированного после переворота Национального совета спасения родины полковник Амаду Абдраман отметил, что в Ниамее "не предлагали какой-либо конкретной даты" ухода французских военных

ДУБАЙ, 26 сентября. /ТАСС/. Новые власти Нигера не получали какого-либо официального уведомления о выводе из страны французских войск. Об этом заявил в комментарии телеканалу Al Jazeera представитель сформированного после переворота Национального совета спасения родины (НССР) - центрального органа власти мятежников - полковник Амаду Абдраман.

"Нам не поступало никакое официальное извещение по поводу вывода из страны французских сил", - отметил он, добавив, что в Ниамее "не предлагали какой-либо конкретной даты" ухода французских военных.

Кроме того, как подчеркнул Абдраман, в НССР "не боятся последствий вывода" французского военного контингента. Он также пояснил, что для новых властей Нигера "нет проблем [с присутствием] в стране войск других стран".

Ранее НССР в своем коммюнике, опубликованном новостным порталом Lesahel, указал, что вывод французских сил из Нигера должен проходить в рамках соглашения между сторонами.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 24 сентября объявил о том, что его страна отказывается от военного сотрудничества с мятежниками, захватившими власть в Нигере, и до конца года намерена вывести своих военных из этой африканской страны.