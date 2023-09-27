Сенаторы США предложили включить во временный бюджет $6 млрд на помощь Киеву

Белый дом ранее запрашивал на помощь Украине около $24 млрд

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Демократы и республиканцы в Сенате Конгресса США в предварительном порядке согласовали инициативу о продлении финансирования федерального правительства до 17 ноября, которая предусматривает выделение около $6 млрд на помощь Украине вместо $24 млрд, которые запрашивал Белый дом. Документ и пояснения к нему опубликованы во вторник на сайте комитета Сената по ассигнованиям.

Сенаторы предлагают "выделить $4,499 млрд Министерству обороны США в качестве экстренного финансирования для реагирования на ситуацию на Украине и пополнение американских запасов вооружений". "Из этой суммы $3 млн [предусмотрено] для аппарата генерального инспектора Пентагона", - уточнили законодатели.

Кроме того, предусматривается выделение $1,65 млрд на помощь Киеву по линии Госдепартамента. По $1 млн из этой суммы предназначено для аппаратов генеральных инспекторов Госдепартамента и Агентства США по международному развитию. Почти $6 млрд предлагается выделить на ликвидацию последствий стихийных бедствий в Соединенных Штатах.

Большинство сенаторов при голосовании во вторник поддержали ограничение дальнейших дебатов по инициативе.

В конце августа Белый дом обратился к членам Конгресса с просьбой принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства, чтобы избежать приостановки работы некоторых федеральных ведомств. Правительству США придется на время прекратить работу, если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год. Он начинается 1 октября.

Вашингтонская администрация 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву и $8,5 млрд на содействие Украине и некоторым другим странам в сфере экономики и безопасности.