26 сентября, 23:56
Военный переворот в Габоне

Блинкен заявил о приостановке части программ помощи Габону

AP Photo/ Jacquelyn Martin
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен
© AP Photo/ Jacquelyn Martin

Глава Госдепа отметил, что мера обусловлена "неконституционным вмешательством со стороны военных" республики

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Администрация США временно прекращает проведение некоторых программ оказания помощи Габону. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, опубликованном во вторник.

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"Правительство США приостанавливает определенные программы оказания зарубежной помощи в интересах правительства Габона по мере того, как мы оцениваем неконституционное вмешательство со стороны военных страны", - отметил он. По мнению госсекретаря, "эти временные меры соответствуют шагам, предпринятым Экономическим сообществом стран Западной Африки, Африканским союзом и другими иностранными партнерами".

Блинкен подтвердил, что Вашингтон собирает сведения о ситуации в республике. "Мы продолжим деятельность правительства США в Габоне, включая дипломатическую и консульскую работу по поддержке граждан США", - заявил он. 

Теги:
ГабонСШАБлинкен, ЭнтониВоенный переворот в Габоне
© Информационное агентство ТАСС
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