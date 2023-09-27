Блинкен заявил о приостановке части программ помощи Габону

Глава Госдепа отметил, что мера обусловлена "неконституционным вмешательством со стороны военных" республики

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Администрация США временно прекращает проведение некоторых программ оказания помощи Габону. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, опубликованном во вторник.

"Правительство США приостанавливает определенные программы оказания зарубежной помощи в интересах правительства Габона по мере того, как мы оцениваем неконституционное вмешательство со стороны военных страны", - отметил он. По мнению госсекретаря, "эти временные меры соответствуют шагам, предпринятым Экономическим сообществом стран Западной Африки, Африканским союзом и другими иностранными партнерами".

Блинкен подтвердил, что Вашингтон собирает сведения о ситуации в республике. "Мы продолжим деятельность правительства США в Габоне, включая дипломатическую и консульскую работу по поддержке граждан США", - заявил он.