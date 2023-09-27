Глава МИД Японии обсудила с адмиралом США визит Ким Чен Ына в Россию

Ёко Камикава и Джон Акилино выразили "серьезную обеспокоенность усилившейся ракетно-ядерной активностью" КНДР

ТОКИО, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава провела встречу с главой Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмиралом Джоном Акилино, в ходе которой они обсудили, в частности, недавний визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию и его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил МИД Японии.

"Они обменялись мнениями о положении дел вокруг Северной Кореи, включая недавний саммит Россия - Северная Корея", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Подчеркивается, что Камикава и Акилино выразили "серьезную обеспокоенность усилившейся ракетно-ядерной активностью" КНДР, подчеркнув, что Япония и США продолжат тесное сотрудничество по вопросам, связанным с КНДР, как в двустороннем формате, так и в трехстороннем - вместе с Южной Кореей.

Глава внешнеполитического ведомства также выступила за укрепление японско-американского альянса и его способностей к сдерживанию, а глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США, в свою очередь, подчеркнул, что альянс должен продемонстрировать "непоколебимую решимость к созданию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".