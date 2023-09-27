Guardian: Украина просит у Запада оружие для атак на заводы по производству дронов в Иране

По данным газеты, Киев "предлагает наносить ракетные удары по заводам по производству беспилотников в Иране и Сирии"

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Украина обратилась к странам Группы семи (G7) с просьбой предоставить вооружение для нанесения ударов по заводам по производству беспилотников в Иране и Сирии. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Она ссылается на попавший в ее распоряжение документ, который украинские власти передали представителям стран G7 в августе. В нем говорится, что Украина предлагает наносить "ракетные удары по заводам по производству беспилотников в Иране и Сирии, а также по потенциальной производственной площадке в Российской Федерации". В Киеве полагают, что эти дроны используются в ходе специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. "Вышеперечисленные [удары] могут наноситься Вооруженными силами Украины, если [западные] партнеры предоставят необходимые средства уничтожения", - сказано в 47-страничном документе.

При этом киевские власти выступили с утверждением, что в иранских дронах Shahed 131 и Shahed 136 в общей сложности было обнаружено более 100 электронных компонентов производства западных компаний, в том числе из Германии, Канады, Нидерландов, Польши, США, Швейцарии.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их применения на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения информационным вбросом и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты отечественного производства. В ноябре 2022 года глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала СВО.