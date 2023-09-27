В Раде признали, что Запад все сильнее увязывает помощь Киеву с требованием реформ

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев напомнил, что Киев начинает убеждать союзников выделить ему $42,8 млрд

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Связь предоставляемой Киеву помощи Запада с требованием провести реформы усиливается, в то время как Украине необходимо убедить союзников выделить ей средства на следующий год. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев, комментируя переданный Вашингтоном список приоритетных реформ.

Украина собирается затребовать у Запада средства на покрытие дефицита бюджета, в то же время понимая, что эта помощь становится все более связанной с требованиями провести реформы.

"Связь оказания этой помощи с проведением реформ и аудитом расходования средств усиливается", - написал он в своем Telegram-канале.

Гетманцев добавил, что сейчас Киев начинает убеждать союзников выделить ему $42,8 млрд (фактически равно дефициту, заложенному в проект бюджета на следующий год). "От ритмичности и полноты этой помощи будет зависеть наша способность выплачивать зарплаты бюджетникам, пенсии, поддерживать образовательный процесс, оказывать медицинские услуги", - признал он.

Он добавил, что с начала боевых действий партнеры уже предоставили Украине почти $65 млрд прямой бюджетной поддержки, а по некоторым оценкам, вся помощь - финансовая, военная, гуманитарная, - включая объявленные обязательства на 1 августа, составила €230 млрд.

При этом Гетманцев утверждает, что рекомендованный Вашингтоном список приоритетных реформ перекликается с уже взятыми на себя Киевом обязательствами перед МВФ и ЕС, а многие блоки "предлагаемых" изменений он лично считает полезными и поддерживает как глава парламентского комитета.

Правительство Украины недавно внесло в парламент проект бюджета, в который заложен дефицит в размере 1,55 трлн гривен (около $42 млрд), что составляет почти половину расходной части. Власти отмечают, что самостоятельно могут покрыть только военные расходы, а остальное рассчитывают получить от западных партнеров. Как отметил бывший премьер-министр страны Николай Азаров, экономика страны теперь может выживать исключительно за счет вливаний иностранной финансовой помощи.

"Рекомендации" Вашингтона

Ранее издание "Украинская правда" опубликовало текст письма зампомощника президента США по национальной безопасности Майкла Пайла украинскому руководству. В документе под названием "Перечень приоритетных реформ. Реформы, связанные с условиями оказания помощи от США" Киеву рекомендуется провести либерализацию цен на газ и электроэнергию, расширить наблюдательные советы компаний "Укрэнерго" и "Нафтогаз", усилить Национальное антикоррупционное бюро, которое должно получить исключительные полномочия по расследованию резонансных коррупционных дел, восстановить обязательное декларирование активов для всех госслужащих и судей, а также провести реформы некоторых ведомств.

После посольство США на Украине подтвердило факт направления такого документа, заявив, что рекомендованные в нем меры предложены как основа для консультаций с Киевом и ключевыми партнерами "в рамках его усилий по интеграции в Европу".

На Украине обнародование этого письма вызвало серьезный резонанс. В частности, депутат Верховной рады Ярослав Железняк назвал это проявлением политики "деньги в обмен на реформы" и предположил, что Киев вскоре будет ограничен в получении финансовой помощи от западных партнеров, которые станут синхронизировать свои требования и выдвигаемые ему условия. В свою очередь первый зампредседателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной рады Ярослав Юрчишин назвал ошибочным желание Вашингтона увязать вопрос поставок оружия Киеву с проведением реформ на Украине.

В то же время опрошенные украинским изданием "Страна" аналитики полагают, что в результате реализации требуемых Западом реформ зависимость Киева от США еще больше усилится. При этом, отмечают они, украинские власти, вероятно, постараются игнорировать или имитировать выполнение большинства рекомендаций, рассчитывая, что в условиях боевых действий союзники не решатся на резкие "дисциплинарные меры".