США не рассматривают возвращение рядового Кинга как прорыв в отношениях с КНДР

В Госдепартаменте предположили, что это "разовое событие"

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не рассматривает передачу Пхеньяном Вашингтону американского военнослужащего Трэвиса Кинга в качестве прорыва в американо-северокорейских отношениях. Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Я бы не стал рассматривать это как свидетельство какого-то прорыва. Я думаю, что это разовое событие, <...>", - отметил он, комментируя выдворение Кинга с территории КНДР.

Миллер добавил, что Вашингтон готов к диалогу с Пхеньяном. "Мы открыты для дипломатии с Северной Кореей, мы будем рады дипломатическим взаимодействиям с Северной Кореей, но они всегда отвергали наши попытки наладить с ними контакт. Когда Трэвис Кинг впервые пересек границу Северной Кореи, мы несколько раз пытались связаться с ними, они отвергали наши прямые подходы, и [власти КНДР] в итоге обратились к Швеции, а Швеция обратилась к нам и помогла договориться об этой передаче", - добавил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), КНДР приняла решение выслать 23-летнего Кинга. Как указывает ЦТАК, Кинг признал, что незаконно пересек границу народной республики в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне 18 июля. В качестве причины военнослужащий назвал "антипатию к бесчеловечному отношению и расовой дискриминации в рядах Вооруженных сил США". По его словам, он перестал питать "иллюзии относительно справедливости американского общества". 18 июля Министерство обороны США подтвердило, что Кинг самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. Военного должны были доставить из Южной Кореи на родину для дисциплинарного взыскания. Ранее ЦТАК информировало о намерении Кинга просить убежища в КНДР или в другой стране.