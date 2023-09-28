28 сентября, 06:15

В Канаде назвали темной историю страны из-за иммиграции нацистов

Министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Марк Миллер предложил подумать об обнародовании документов, свидетельствующих о пребывании бывших нацистов в стране

ОТТАВА, 28 сентября. /ТАСС/. Канадский министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Марк Миллер заявил, что история Канады содержит темные страницы, связанные с иммиграцией в страну нацистов. Он предложил подумать об обнародовании документов, свидетельствующих о пребывании бывших нацистов в стране.

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"У Канады действительно темная история, [связанная] с нацистами", - приводит его слова информационное агентство The Canadian Press. Как сообщил министр на заседании канадской Либеральной партии, на этой неделе он дважды читал доклад 1985 года комиссии по военным преступлениям в Канаде, которая постановила, что сам факт вхождения в состав дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина") не считается военным преступлением. По его словам, в истории страны был момент, "когда нацисту было легче попасть в страну, чем еврею", и это "нужно принять".

В то же время, отметил Миллер, стоит возобновить дискуссию о том, какие из документов, свидетельствующих о пребывании в стране нацистских военных преступников, должны быть обнародованы. По его словам, правительство может вернуться к вопросу об их рассекречивании.

Как указывает агентство, речь может идти об обнародовании имен тех, кто воевал на стороне нацистов во время Второй мировой войны, и впоследствии получил разрешение иммигрировать в Канаду. По данным The Canadian Press, после Второй мировой войны в страну приехало около 600 бывших военных из дивизии СС "Галиция". 

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