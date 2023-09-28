28 сентября, 07:54
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Советник главы Нагорного Карабаха сдался азербайджанским властям

Давид Бабаян отметил, что включен в черный список Азербайджана

ЕРЕВАН, 28 сентября. /ТАСС/. Советник президента Нагорного Карабаха, бывший министр иностранных дел республики Давид Бабаян принял решение сдаться властям Азербайджана. Об этом он написал в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

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"Вы все знаете, что я включен в черный список Азербайджана и азербайджанская сторона потребовала моего прибытия в Баку для соответствующего расследования. Я принял решение направиться сегодня из Степанакерта в Шуши. Это решение, естественно, причинит сильную боль, волнение и стресс в первую очередь моим близким, но они, уверен, поймут", - говорится в опубликованном сообщении. 

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АзербайджанСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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