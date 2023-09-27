Задержание Варданяна и рост числа беженцев до 50 тыс. События вокруг Карабаха

Число выехавших в Армению жителей Нагорного Карабаха превысило 50 тыс. На границе был задержан бывший руководитель непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян, представители азербайджанских сил быстрого реагирования препроводили его в Баку. Ереван в связи с этим обратился в Европейский суд по правам человека.

Российские миротворцы в регионе продолжают оказывать жителям Нагорного Карабаха помощь - в том числе с эвакуацией пострадавших в результате взрыва на бензохранилище.

ТАСС собрал основное о происходящем в регионе и вокруг него.

Задержание Варданяна

Азербайджанские пограничники задержали бывшего руководителя непризнанной НКР Рубена Варданяна при попытке выехать в Армению через пункт пропуска "Лачин", сообщала его жена Вероника Зонабенд. Впоследствии Госпогранслужба Азербайджана уточнила, что он был доставлен в Баку и передан госорганам "для принятия решения".

МИД Армении занимается вопросом консульского доступа к Варданяну. Дипломатический источник в Ереване пояснил, что ведомство будет защищать его права как гражданина Армении. В пресс-службе представителя страны по международным правовым вопросам также сообщили об обращении Еревана в Европейский суд по правам человека. Армения хочет обязать Баку предоставлять информацию о местонахождении и состоянии Варданяна.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что если Варданян - гражданин России, то Москва будет защищать его права и получит информацию, "если имело место какое-то задержание". "Если он вышел из российского гражданства [как заявлял в сентябре 2022 года] - это другое дело", - добавил Песков. Переехав в Нагорный Карабах, Варданян был назначен государственным министром непризнанной НКР, а в феврале 2023 года - снят с должности.

Беженцы из Карабаха

Жители Карабаха начали выезжать из региона 24 сентября. По состоянию на 14:00 мск в Армению из Нагорного Карабаха прибыли 50 243 человека, сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Назели Багдасарян. В 11:00 мск число прибывших превысило 47 тыс., а в 07:00 мск - количество пересекших границу составляло свыше 42 тыс.

Губернатор Сюникской области Роберт Гукасян сообщил, что прием беженцев идет круглосуточно в городе Горис, который находится близ границы. По его словам, прибывающих расселяют по различным регионам страны.

Последствия взрыва в Карабахе

В армянские медицинские учреждения из Карабаха доставлено 237 пострадавших в результате взрыва, который произошел 25 сентября на бензохранилище возле трассы Ханкенди (Степанакерт) - Аскеран. По данным армянских СМИ, которые ссылаются на омбудсмена непризнанного Нагорного Карабаха, при взрыве погибли 68 человек.

Российские миротворцы продолжают оказывать помощь. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, "120 тяжелораненых в результате этого трагического инцидента жителей Нагорного Карабаха были эвакуированы как раз вертолетами российского миротворческого контингента на территорию Армении".

МЧС Азербайджана направило 50 спасателей и 10 единиц техники для работ на месте взрыва. Кроме того, Баку отправит 53 автомобиля вместе с персоналом и необходимым оборудованием для развертывания полевого госпиталя вблизи города Ходжалы.

Последствия операции Азербайджана

В Минздраве Азербайджанской республики сообщили, что в ходе операции в Нагорном Карабахе, которая продолжалась 19-20 сентября, погибли 192 военнослужащих, еще 511 были ранены. По информации министерства, в ходе операции также погиб один и ранен один гражданский.

Пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде заявил, что все предпринимаемые шаги Азербайджана "по восстановлению своей территориальной целостности", в том числе "24-часовые антитеррористические мероприятия" в Карабахе, проводились в соответствии с нормами международного права. Он заверил, что Баку привержен защите прав мирного населения. При этом Гаджизаде выразил надежду, что Ереван "не будет отрицать прав азербайджанцев, в массовом порядке изгнанных с нынешней территории страны, и создаст условия для диалога с целью обеспечения их прав на возвращение в свои дома".

Международная реакция

Оппозиционные партии Канады призвали правительство ввести санкции против Азербайджана за "нарушение международного права и ущемление прав человека" в Карабахе, передает телерадиокомпания CBC. В ответ на призывы глава МИД Канады Мелани Жоли отметила, что "все возможности рассматриваются".

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о намерении работать над отправкой международных наблюдателей в Карабах. По ее словам, если бы Баку разрешил работу международной миссии в регионе, это стало бы подтверждением серьезного отношения к обязательствам по обеспечению безопасности жителей Карабаха. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном сообщал о готовности допустить в Карабах представителей ООН.

Глава Агентства по международному развитию США (USAID) Саманта Пауэр, которая посетила Армению, не согласилась со словами премьера Армении Никола Пашиняна, что в Карабахе люди сталкиваются с опасностью "этнических чисток". Притом она заявила, что получала данные о "насилии над гражданским населением", пишет газета Politico. В интервью этому же изданию помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заверил, что права армян Карабаха будут защищаться, а Баку не будет препятствовать, если те решат покинуть регион.

Позиция Москвы

Мария Захарова высказала мнение, что США и ЕС подталкивают Армению к тому, чтобы выйти из Организации Договора о коллективной безопасности и "подписать мирный договор с Азербайджаном без учета прав и безопасности карабахских армян". Захарова отметила, что в Москве видят, "как обрабатывают Ереван". Так, она обратила внимание на визит в Армению Саманты Пауэр.

Также Захарова подчеркнула, что ситуация в Карабахе непростая, и принесла соболезнования семьям погибших при взрыве бензохранилища.