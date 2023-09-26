Алиев заявил о готовности организовать поездку представителей ООН в Карабах

Президент Азербайджана отметил, что ведется работа по обеспечению прав армянского населения Карабаха в соответствии с азербайджанским законодательством и международными обязательствами страны

БАКУ, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Азербайджана готовы организовать поездку в Карабах представителей ООН. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"26 сентября состоялся телефонный разговор Ильхама Алиева с Энтони Блинкеном. <…> Была подчеркнута готовность азербайджанской стороны в ближайшее время организовать поездку аккредитованного в стране резидента-координатора ООН в Карабахский регион Азербайджана", - сообщила пресс-служба президента.

Алиев подчеркнул, что ведется работа по обеспечению прав армянского населения Карабаха в соответствии с азербайджанским законодательством и международными обязательствами страны.