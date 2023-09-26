26 сентября, 20:21
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Алиев заявил о готовности организовать поездку представителей ООН в Карабах

Президент Азербайджана отметил, что ведется работа по обеспечению прав армянского населения Карабаха в соответствии с азербайджанским законодательством и международными обязательствами страны

БАКУ, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Азербайджана готовы организовать поездку в Карабах представителей ООН. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Читайте также
Протесты в Ереване и возможные санкции против Баку. События вокруг Карабаха

"26 сентября состоялся телефонный разговор Ильхама Алиева с Энтони Блинкеном. <…> Была подчеркнута готовность азербайджанской стороны в ближайшее время организовать поездку аккредитованного в стране резидента-координатора ООН в Карабахский регион Азербайджана", - сообщила пресс-служба президента.

Алиев подчеркнул, что ведется работа по обеспечению прав армянского населения Карабаха в соответствии с азербайджанским законодательством и международными обязательствами страны. 

Теги:
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация