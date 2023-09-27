Глава МИД ФРГ выступила за размещение международных наблюдателей в Карабахе

Анналена Бербок сообщила об увеличении Германией финансирования Международного комитета Красного Креста до €5 млн

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила за размещение международных наблюдателей в Нагорном Карабахе. Она также сообщила об увеличении ФРГ финансирования Международного комитета Красного Креста с €2 до €5 млн.

"Мы с наибольшим беспокойством смотрим на Нагорный Карабах", - заявила Бербок журналистам. "Что сейчас необходимо, так это прозрачность, а также глаза и уши международного сообщества на местах. Вместе с нашими партнерами мы будем всеми силами работать над тем, чтобы как можно быстрее отправить наблюдателей", - подчеркнула она. При этом глава МИД ФРГ утверждала, что "если бы Азербайджан разрешил присутствие международных наблюдателей, это стало бы подтверждением, что Азербайджан серьезно относится к своим обязательствам по обеспечению безопасности и благополучия народа Нагорного Карабаха".

"Даже после первых перевозок через Лачинский коридор, после многомесячной блокады по-прежнему ощущается нехватка практически всего, что необходимо для достойной жизни: продуктов питания, медикаментов и предметов гигиены. Помощь не должна доходить до людей по частям, она должна доходить до них надежно и в любое время", - подчеркнула Бербок. "Я приняла решение еще раз значительно увеличить объем нашей гуманитарной помощи и увеличить наше дополнительное финансирование Международного комитета Красного Креста с €2 до €5 млн", - резюмировала глава внешнеполитического ведомства Германии.

Часть жителей Карабаха 24 сентября начала выезжать на территорию Армении. В расположенном вблизи границы Горисе открыт центр приема беженцев, в который прибыли свыше 20 тыс. вынужденных переселенцев.