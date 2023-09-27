Оппозиция Канады призвала ввести санкции против Азербайджана из-за ситуации в Карабахе

Речь идет о физических и юридических лицах, "ответственных за нарушение международного права и ущемления прав человека в регионе"

ОТТАВА, 27 сентября. /ТАСС/. Оппозиционные партии Канады призвали правительство ввести санкции против Азербайджана в ответ на "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил телеканал CBC News.

По данным канала, 22 сентября члены Новой демократической партии Канады Хезер Макферсон и Александр Булерис направили в канадский МИД письмо с призывом ввести "точечные санкции в отношении физических и юридических лиц Азербайджана, ответственных за нарушение международного права и ущемления прав человека в регионе".

Во вторник на заседании парламента представитель Квебекского блока в Палате общин Стефан Бержерон задался вопросом, почему Оттава не вводит санкции против Баку "за его неприемлемое поведение в отношении не только армянских граждан, но и жителей Нагорного Карабаха?". В ответ на призывы оппозиции министр иностранных дел Канады Мелани Жоли отметила, что "все возможности рассматриваются". "Когда дело доходит до санкций, мы всегда стремимся действовать вместе с другими странами, потому что это важно для оказания давления на страну, о которой идет речь", - оговорилась глава МИД.