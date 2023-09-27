В Баку заявили о приверженности защите гражданского населения

По словам пресс-секретаря МИД Айхана Гаджизаде, все предпринимаемые Азербайджаном шаги по восстановлению своей территориальной целостности осуществляются в соответствии с принципами международного права

БАКУ, 27 сентября. /ТАСС/. Азербайджан в рамках принимаемых мер всегда был привержен защите прав мирного населения и этнических меньшинств гражданского населения. Об этом заявил пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде, комментируя заявление верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка о ситуации в регионе и обязательствах по защите прав этнических меньшинств.

"Все предпринимаемые Азербайджаном шаги по восстановлению своей территориальной целостности и суверенитета, в том числе последние 24-часовые антитеррористические мероприятия, осуществлены в полном соответствии с нормами и принципами международного права. Азербайджан в рамках принимаемых мер всегда был привержен защите гражданского населения и гражданских объектов", - сказал официальный представитель МИД. Он также выразил приверженность Баку защите прав всех этнических меньшинств на территории страны, включая армян.

При этом Гаджизаде выразил сожаление в связи с тем, что до сих пор никто не выступил с призывом защитить права около одного миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, включая их право на безопасное возвращение в достойных условиях.

Он также выразил надежду, что Армения, откликнувшись но этот призыв представителя ООН, "не будет отрицать прав азербайджанцев, в массовом порядке изгнанных с нынешней территории страны, и создаст условия для диалога с целью обеспечения их прав на возвращение в свои дома".