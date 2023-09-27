В Армении заявили о круглосуточном приеме беженцев из Карабаха

Поток людей не прекращается, сообщил губернатор Сюникской области Роберт Гукасян

ГОРИС /Армения/, 27 сентября. /ТАСС/. Прием и регистрация беженцев из Нагорного Карабаха в расположенном вблизи границы города Горисе идет круглосуточно. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил губернатор Сюникской области Роберт Гукасян.

"Процесс идет 24 часа в сутки, без остановки. Здесь есть рабочие группы и весь состав района, общин. Все работают здесь днем и ночью. Поток людей не прекращается. Десятки тысяч людей приехали в Горис", - сказал Гукасян.

Губернатор также рассказал о расселении беженцев по различным регионам страны. "Здесь есть автобусы и микроавтобусы. Наши ребята говорят с людьми и хотят понять, есть ли у них ближайшие родственники или нет, и после этого организуем перевозку людей в другие области. Там уже их ждут наши коллеги и распределяют их в разные отели. Но конечно, самая большая нагрузка пришлась на Сюникскую область", - сказал он.

Как отметил Гукасян, в связи с большим притоком людей возникает множество проблем, но власти региона стараются удовлетворить все нужды граждан. "Самая большая проблема в том, что, может уже через два дня, будет 40 тыс. человек, пересекших границу. Сложнее будет справляться с потоком и, конечно, это большая трагедия, когда за три дня Карабах остается без людей", - добавил Гукасян.