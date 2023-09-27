Глава USAID не согласилась с оценкой Пашиняна о происходящем в Нагорном Карабахе

Саманта Пауэр при этом признала, что получает сообщения о "насилии против мирных граждан"

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Агентства по международному развитию США (USAID) Саманта Пауэр отказалась соглашаться со словами премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что в Нагорном Карабахе проходят "этнические чистки", но признала, что получает сообщения о "насилии против мирных граждан". Об этом написала газета Politico.

Журналист издания спросил Пауэр, которая посетила Армению, согласна ли она с оценкой Пашиняна. Глава USAID отказалась использовать термин "этнические чистки", отметив, что собираются "свидетельства от людей, которые бегут от насилия, лишений, боясь жить под властью Азербайджана".

"Мы слышали очень тревожные сообщения о насилии над гражданским населением", - отметила Пауэр.

При этом, как сообщает газета, выступление американки прервал армянин, который выкрикнул, что она "должна сказать, что это геноцид", или "убраться домой". "Вам все равно, прекратите врать", - добавил он.

В интервью Politico помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что политические, культурные и языковые права этнических армян Карабаха будут защищаться. При этом, указал он, власти Азербайджана не будут препятствовать этническим армянам, если они решат покинуть регион.

Ранее во время обращения к народу Пашинян заявил, что "армяне Нагорного Карабаха по-прежнему сталкиваются с опасностью этнических чисток". По его словам, власти готовы принять соотечественников из Нагорного Карабаха в Армении в случае такой необходимости.

О ситуации в Нагорном Карабахе

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет ВС Армении, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Часть жителей Карабаха 24 сентября начала выезжать на территорию Армении. В расположенном вблизи границы Горисе открыт центр приема беженцев, в который прибыли свыше 20 тыс. вынужденных переселенцев.