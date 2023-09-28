СМИ сообщили о сокращении длительности комендантского часа в Габоне

Теперь он начинается в 12 ночи и заканчивается в 5 утра

ПРЕТОРИЯ, 28 сентября. /ТАСС/. Комитет по переходному периоду и восстановлению институтов в Габоне перенес начало комендантского часа на полночь. Об этом сообщил местный портал Info241.

По словам представителя комитета, решение приняли "с целью облегчить работу экономического сектора и дать возможность школьникам вернуться к учебе". Теперь комендантский час начинается в 12 ночи и заканчивается в 5 утра. Изменения касаются всей страны.

Как сообщает портал, ранее в столице Габона комендантский час начинался в 22:00, а в других городах страны - в 19:30.

Группа габонских военных 30 августа объявила по национальному телевидению о приходе к власти. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа президентских выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба. В стране был введен комендантский час и был заблокирован доступ в интернет. 30 августа на собрании генералов Брис Олиги Нгема был назначен главой государства на переходный период. Назначенный военными главой правительства переходного периода Раймон Ндонг Сима сообщил, что переходный период может занять от одного до двух лет.