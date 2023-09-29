Посол КНР в РФ заявил, что для урегулирования на Украине нужно прекратить поставки оружия

Чжан Ханьхуэй отметил, что китайская сторона "всегда занимает позицию мирного урегулирования конфликтов"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Китай считает, что для урегулирования украинского конфликта нужно прекращение огня и любых поставок вооружений. Об этом заявил ТАСС посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

На вопрос, планирует ли Пекин представить российской стороне обновленный план мирного урегулирования по Украине во время визита президента РФ Владимира Путина в Китай, посол указал, что китайская сторона "всегда занимает позицию мирного урегулирования конфликтов".

"Мы считаем, что для урегулирования таких конфликтов в первую очередь нужно прекратить огонь и прекратить любую поставку оружия", - подчеркнул глава диппредставительства Китая.