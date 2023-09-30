Президент Мальдив признал победу своего соперника на выборах главы государства

Ибрагим Мохамед Солих поздравил Мохаммеда Муиззу с победой

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 сентября. /ТАСС/. Действующий президент Мальдив Ибрагим Мохамед Солих признал победу во втором туре выборов главы островного государства своего соперника, кандидата от оппозиции, мэра Мале Мохаммеда Муиззу.

"Поздравляем победителя президентских выборов Мохаммеда Муиззу", - написал Солих на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter). Также Муиззу с победой на выборах президента поздравил глава мальдивского МИД Абдулла Шахид.

Второй тур голосования прошел на Мальдивах в субботу. Его предварительные результаты опубликовал местный информационный портал Dhauru, согласно которым Муиззу набрал 53,8% голосов, Солих - 46,2%. Всего на выборах проголосовали более 241 тыс. человек, явка превысила 85%.

Первый тур президентских выборов на Мальдивах состоялся 10 сентября, однако ни один из основных кандидатов не смог получить свыше 50% голосов.