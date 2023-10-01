Египет выразил солидарность с Турцией в связи с произошедшим терактом

В МИД арабской республики пожелали скорейшего выздоровления раненым

КАИР, 1 октября. /ТАСС/. Египет решительно осудил теракт возле здания МВД в столице Турции и выразил полную солидарность с турецким правительством и народом в связи с произошедшим. Об этом говорится в распространенном заявлении МИД арабской республики.

"Египет подтвердил свою полную солидарность с братской Турцией, ее правительством и народом, выразив пожелания скорейшего выздоровления раненым. Арабская Республика Египет также подтвердила свою твердую позицию, отвергающую все формы терроризма и насилия, ведущие к дестабилизации обстановки и запугиванию граждан", - сообщил МИД на своей официальной странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta).