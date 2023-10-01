Что известно о теракте в центре Анкары

В центре Анкары недалеко от здания МВД и парламента произошел взрыв. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что в нападении участвовали два террориста. Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч заявил, что, несмотря на произошедшее, парламент возобновит свою работу, как и планировалось.

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.

Что произошло

Двое террористов подъехали к воротам здания МВД около 09:30 мск. По данным телеканала A haber, террористы прибыли на угнанном автомобиле, владельца которого они застрелили.

Кадры нападения, которые передают турецкие СМИ, свидетельствуют, что взрыв произошел, когда один из террористов поравнялся с пунктом охраны у внешнего периметра территории ведомства.

По словам главы МВД Турции, один из них привел в действие взрывное устройство. Однако из видео также можно предположить, что источником взрыва мог быть выстрел из реактивного пехотного гранатомета, который совершил второй нападавший.

Охрана МВД открыла огонь по террористам. Завязалась короткая перестрелка, в результате которой второй нападавший был нейтрализован.

Двое полицейских получили легкие ранения. По поступающей информации, жертв нет.

Реакция властей

Глава МВД Турции Али Ерликая назвал произошедшее терактом.

На месте работают взрывотехники и специалисты полиции. Стянута полицейская бронетехника с пулеметными турелями, стволы которых закрыты чехлами. Также в районе инцидента выставлены отряды полицейских с пластиковыми щитами для противодействия толпе. Беспорядков или опасности прорыва оцепления нет.

Полиция глушит все радиосигналы в районе, чтобы исключить риск дистанционного подрыва бомбы, если она находится в машине.

Автомобильные дороги, ведущие к МВД и находящемуся рядом зданию парламента, перекрыты в радиусе около 1 км. Внутрь оцепления пропускают только транспорт спецслужб и сервисные автомобили ведомств.

Дежурный уголовный суд Анкары постановил ввести запрет для СМИ на вещание.

Представители местной и иностранной прессы вытеснены за границы района оцепления.

О работе парламента