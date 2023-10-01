Что известно о теракте в центре Анкары

В центре Анкары недалеко от здания МВД и парламента произошел взрыв. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что в нападении участвовали два террориста. Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч заявил, что, несмотря на произошедшее, парламент возобновит свою работу, как и планировалось.
ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.
Что произошло
- Двое террористов подъехали к воротам здания МВД около 09:30 мск. По данным телеканала A haber, террористы прибыли на угнанном автомобиле, владельца которого они застрелили.
- Кадры нападения, которые передают турецкие СМИ, свидетельствуют, что взрыв произошел, когда один из террористов поравнялся с пунктом охраны у внешнего периметра территории ведомства.
- По словам главы МВД Турции, один из них привел в действие взрывное устройство. Однако из видео также можно предположить, что источником взрыва мог быть выстрел из реактивного пехотного гранатомета, который совершил второй нападавший.
- Охрана МВД открыла огонь по террористам. Завязалась короткая перестрелка, в результате которой второй нападавший был нейтрализован.
- Двое полицейских получили легкие ранения. По поступающей информации, жертв нет.
Реакция властей
- Глава МВД Турции Али Ерликая назвал произошедшее терактом.
- На месте работают взрывотехники и специалисты полиции. Стянута полицейская бронетехника с пулеметными турелями, стволы которых закрыты чехлами. Также в районе инцидента выставлены отряды полицейских с пластиковыми щитами для противодействия толпе. Беспорядков или опасности прорыва оцепления нет.
- Полиция глушит все радиосигналы в районе, чтобы исключить риск дистанционного подрыва бомбы, если она находится в машине.
- Автомобильные дороги, ведущие к МВД и находящемуся рядом зданию парламента, перекрыты в радиусе около 1 км. Внутрь оцепления пропускают только транспорт спецслужб и сервисные автомобили ведомств.
- Дежурный уголовный суд Анкары постановил ввести запрет для СМИ на вещание.
- Представители местной и иностранной прессы вытеснены за границы района оцепления.
О работе парламента
- Теракт произошел в день возобновления работы парламента Турции, который находится в нескольких сотнях метров от места взрыва, там должен будет выступить президент Реджеп Тайип Эрдоган.
- Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч заявил, что парламент возобновит свою работу, как и планировалось, несмотря на произошедший рядом теракт.