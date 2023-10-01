ВВС Турции поразили 20 целей Рабочей партии Курдистана в Северном Ираке

Уничтожены укрытия, пещеры, склады, сообщает турецкое Минобороны

АНКАРА, 1 октября. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Турции нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) в Северном Ираке. Об этом говорится в заявлении Минобороны Турции.

"В ходе проведенной 1 октября в 21:00 операции ВВС были нанесены удары по объектам террористов (запрещенной в Турции РПК - прим. ТАСС) в регионах Метина, Хакурк, Кандиль и Гара на севере Ирака. Уничтожено 20 целей, в том числе укрытия, пещеры, склады. По имеющимся оценкам, эти объекты использовались террористической организацией", - сообщило ведомство. Оно также указало, что на территории пораженных объектов были члены РПК, имеющие в ней командные полномочия.

Операция была проведена после теракта в Анкаре. Сегодня утром два террориста подъехали к воротам здания МВД в центре Анкары. Один из них привел в действие находившуюся на нем взрывчатку возле пункта охраны. Завязалась перестрелка, в результате которой второй террорист был нейтрализован. Двое полицейских получили легкие ранения. МВД установило, что один из нападавших являлся членом РПК.