Эрдоган дал понять, что ВС Турции могут снова начать операцию у южных границ страны

Президент республики отметил, что она "в значительной степени решила вопрос с сохранявшимися 40 лет угрозами ее безопасности от сепаратизма внутри государства"

АНКАРА, 1 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь дал понять, что ВС республики могут снова начать масштабную антитеррористическую операцию у южных границ страны, в Сирии и Ираке.

"Мы будем решительно продолжать борьбу как внутри Турции, так и за ее пределами, пока не будет уничтожен последний террорист. Мы хотим, чтобы все всегда помнили наши слова о том, что однажды ночью мы можем внезапно прийти", - сказал он во время выступления на открытии новой сессии парламента. Эта фраза стала устойчивым выражением на турецкой политической сцене, и означает, что планы проведения трансграничной операции все еще могут быть актуальны.

Эрдоган также заявил, что "Турция в значительной степени решила вопрос с сохранявшимися 40 лет угрозами ее безопасности от сепаратизма внутри страны". "Из-за террористической организации (Рабочая партия Курдистана (РПК), признана в Турции террористической - прим. ТАСС) мы вынуждены 40 лет нести человеческие и экономические потери. Мы хотим ее ликвидировать и внутри наших границ, и за ее пределами. В этом контексте мы можем закрепить уже достигнутые нами военные успехи новыми достижениями", - сказал он.

Президент республики заявил, что страна "не позволит террористической организации руководить политикой или препятствовать движению Турции". "Нападение, в ходе которого сегодня утром были нейтрализованы двое убийц, является отчаянной попыткой террористической организации. Она никогда не достигнет своих целей", - заявил он.

Ранее Анкара уже проводила на территории Сирии военные операции. В преддверии этих операций Эрдоган также произносил фразу о возможности "внезапно прийти". Трансграничные точечные операции ВС республики в Ираке против РПК продолжаются регулярно.