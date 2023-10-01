В Алжире выразили солидарность с Турцией в связи с терактом в Анкаре

Алжир также призвал продолжать прилагать усилия по противодействию терроризму

ТАСС, 1 октября. Алжир решительно осудил теракт возле здания МВД в Анкаре и призвал продолжать прилагать усилия по противодействию терроризму. Об этом говорится в заявлении канцелярии алжирского президента.

"Алжир решительно осуждает террористическую атаку на здание МВД в столице Турции Анкаре, в результате которой пострадали сотрудники полиции при исполнении своего национального долга. <...> Алжир вновь подтверждает свою полную солидарность с братской Турцией в связи с этим инцидентом и призывает продолжать региональные и международные усилия по борьбе с терроризмом", - сообщила канцелярия на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta).