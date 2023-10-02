Медведчук считает, что западную элиту ждет судьба спикера канадской Палаты общин

Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявил, что западным элитам, поддерживающим президента Владимира Зеленского, который сделал нацистскую идеологию государственной, придется не только устраивать овации нацистам, но и в ближайшем времени им подчиняться

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Западную политическую элиту, заигрывающую с нацистами, ожидают отставки и скандалы, как это случилось со спикером Палаты общин Канады Энтони Ротой за организацию оваций боевику дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина"). Такое мнение выразил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Аплодисменты нацисту из дивизии СС "Галичина", а потом яркая отставка спикера канадской Палаты общин Энтони Роты совершенно не случайна, а весьма показательна. Это можно назвать репетицией для всей западной политической элиты. Большинству из них долго не удержаться на своих местах, поскольку они попали в политический капкан", - написал Медведчук в статье "Западная политическая элита последует за спикером канадской Палаты общин" на платформе "Смотрим".

Он считает, что западным элитам, поддерживающим президента Украины Владимира Зеленского, который сделал нацистскую идеологию государственной, придется не только устраивать овации нацистам, но и в ближайшем времени им подчиняться. "А если осудить нацизм, то о поддержке режима Зеленского не может быть и речи. Тут впору входить в антинацистскую коалицию с Россией", - отметил Медведчук.

Он подчеркнул, что память о Второй мировой войне и традиции канадского общества заставили спикера Палаты общин после скандала в парламенте уйти в отставку. "Есть традиции. 45 тыс. канадцев сложили свои головы во Второй мировой войне в борьбе с фашизмом, 54 тыс. ранены, а всего во время этой войны в армию призвано более миллиона граждан Канады. Вот эти традиции и отправили в отставку спикера. Но ведь политическая ситуация Канадой не ограничивается. Зеленскому, который фактически построил неонацистскую диктатуру вместо государства, рукоплескали масса политических элит Запада", - отметил политик.

По его словам, появление в канадском парламенте нациста Ярослава Хунки (Гуньки) не было случайностью, он действительно является кумиром для массы украинских нацистов, а Зеленский, который начал свою президентскую деятельность с того, что всячески пытался заискивать с нацистами, в этом появлении ничего крамольного не увидел. "А теперь заискивать перед нацистами предлагается западной элите. И, как видим, многих из них это устроило, а некоторые из них являются их прямыми потомками. Но <...>, как показывает история, заигрывать с нацистами легче всего, только заканчивается это плохо", - подчеркнул Медведчук. Зеленский, по его словам, показал не политическую силу, а слабость, беспринципность и низость.

"Но тогда получается, что у западных политиков плохие перспективы. Показать силу и принципиальность - надо идти в отставку. А хлопать нацистам и заигрывать с ними - показать всем свою слабость и бесхребетность", - заметил он. Между тем, по словам Медведчука, времена в мировой политике наступают другие, "бесхребетным приспособленцам там уже нечего делать". С одной стороны, их будет презирать и сметать собственный народ, а с другой - уничтожать нацисты, чьего расположения они так ищут. "Выхода для большинства из провластных западных политиков просто нет, а потому Запад скоро сотрясут политические скандалы и отставки", - полагает он.