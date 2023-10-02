Правительство Армении предоставило жилье более чем 53 тыс. беженцев из Карабаха

Это составляет примерно 54% от их общего числа

ЕРЕВАН, 2 октября. /ТАСС/. Правительство Армении предоставило жилье более чем 53 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, что составляет примерно 54% всех беженцев. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

"В настоящий момент 53 935 беженцев получили временное жилье", - сказала она.

По данным армянского правительства, в Армению въехали 100 520 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, население которого до недавнего времени составляло примерно 120 тыс. человек. Часть из них отказываются от жилья, которое предлагает правительство и обустраиваются в основном в Ереване самостоятельно.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет подразделений Вооруженных сил Армении, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции". 29 сентября в Евлахе прошла очередная, третья по счету подобная встреча.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.