В Мексике заявили, что США мешают стране вступить в БРИКС

Как считает депутат Конгресса Мексики Бразил Альберто Акоста Пенья, существующие торговые соглашения с США также не позволяют стране свободно вести торговлю со всеми государствами

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Мексика заинтересована в членстве БРИКС, однако США препятствуют вхождению страны в объединение, заявил ТАСС депутат Конгресса Мексики Бразил Альберто Акоста Пенья.

"Я думаю, что Мексика должна быть в БРИКС. Наша страна в этом заинтересована. Проблема не в том, что у нашего правительства нет к этому воли. Дело в отношениях с США. Порядка 80% нашего экспорта приходится на США, для нас это большая проблема. Таким образом, США становятся препятствием на пути к БРИКС, так как если они решат прервать с нами торговые связи, мексиканская экономика очень сильно пострадает", - сказал парламентарий.

Он пояснил, что существующие торговые соглашения с США также не позволяют Мексике свободно вести торговлю с со странами, которые якобы не соответствуют стандартам политической и экономической демократизации. "В то же время мы хотим развивать торговые связи с Россией, - продолжил Пенья. - Проблема в том, что на нас оказывается значительное давление со стороны США".

Как отметил мексиканский депутат, для его страны представляет интерес сотрудничество с Россией в области возобновляемой энергии, а также ядерной энергетики. "У нас есть несколько реакторов в Мексике, но они устаревают. Нам нужны новые технологии, которые есть у России. Стоит напомнить, что мы импортируем уран, химическую продукцию и удобрения из России", - указал парламентарий. "Мексика, в свою очередь, может предложить сельскохозяйственную продукцию и быть хорошим направлением для туризма", - добавил он.