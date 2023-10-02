AFP: в ООН и суд Ниамея подали иски против захвативших власть в Нигере военных

По информации агентства, они обвиняются в "заговоре против государства" и нападении на него, произвольных арестах и заключении под стражу

ПРЕТОРИЯ, 2 октября. /ТАСС/. Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум подал иски в отношении организаторов госпереворота в стране в суд нигерской столицы Ниамей и Совет по правам человека (СПЧ) ООН. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на адвокатов Базума.

В обоих исках в качестве ответчика значится лидер захвативших в Нигере власть военных Абдурахман Тчиани и его ближайшее окружение, отмечает агентство. Они обвиняются в "заговоре против государства" и нападении на него, произвольных арестах и заключении под стражу.

Нынешние иски - не первые. В минувшем месяце адвокаты Базума обратились в суд Экономического сообщества стран Западной Африки с требованием немедленно освободить отстраненного от власти президента Нигера и членов его семьи.