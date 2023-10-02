Украина исключила венгерский банк OTP из "списка спонсоров войны"

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что OTP Bank выступил с несколькими обязательствами, связанными с российским рынком

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Власти Украины окончательно исключили венгерский банк OTP из "списка спонсоров войны" по итогам переговоров. Об этом заявило украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

29 сентября НАПК объявило, что приостановило решение о внесении OTP Bank в "список спонсоров войны" в надежде, что Венгрия перестанет блокировать выделение Евросоюзом военной помощи Киеву на сумму в €500 млн.

"Во время обсуждений, которые продолжались в последние несколько дней в круглосуточном режиме с участием внешнеполитической службы ЕС, OTP Bank выступил с рядом обязательств в отношении своих будущих планов относительно российского рынка. Национальное агентство [по предотвращению коррупции], выполняя свою часть договоренности, исключило этот банк из списка международных спонсоров войны", - сообщил НАПК в соцсети X (ранее Twitter).

Какие именно обязательства, связанные с российским рынком, взял на себя венгерский банк, украинское агентство не уточнило.

Евросоюз в конце августа не смог на заседании Совета ЕС в Толедо разблокировать очередной транш военной помощи Украине на €500 млн, его выделение было заблокировано Венгрией. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна отказывается обсуждать выделение военной помощи Украине, пока не будут выполнены ее требования к ЕС и Украине. Он подтвердил, что одно из этих условий состоит в необходимости исключения крупнейшего венгерского банка OTP из украинского списка "международных спонсоров войны".