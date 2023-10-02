В ООН призвали ливийцев объединить усилия для ликвидации последствий наводнения

В организации выразили обеспокоенность появлением "односторонних и противоречивых инициатив" со стороны разных ливийских политических сил

КАИР, 2 октября. /ТАСС/. Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (UNSMIL) выступает за объединение усилий по восстановлению пострадавших от наводнения северо-восточных регионов страны. С таким заявлением выступил специальный представитель генерального секретаря ООН Абдулай Батили, выразив обеспокоенность появлением "односторонних и противоречивых инициатив" со стороны разных ливийских политических сил.

"Эти односторонние меры будут контрпродуктивными, углубляют существующие разногласия в стране и препятствуют усилиям по восстановлению", - говорится в опубликованном на сайте миссии заявлении Батили. "Существует острая необходимость создания единого национального механизма для эффективного продвижения усилий по восстановлению", - подчеркнул представитель генсека ООН.

Батили обратился ко "всем ливийским национальным и местным властям и международным партнерам с призывом способствовать достижению соглашения о едином национальном механизме", отметив, что последствия стихийного бедствия "являются напоминанием о необходимости ускорить переговоры по выходу из политического тупика".

Накануне избранное парламентом правительство на востоке Ливии по техническим причинам перенесло намеченную на 10 октября международную конференцию по вопросам восстановления пострадавших от наводнения регионов страны на 1-2 ноября. Такое решение было принято, в частности, по просьбе мэров пострадавших городов и участвующих в конференции компаний, "чтобы предоставить им необходимое время для подготовки проектов".