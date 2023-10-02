Глава МИД Армении указал на опоздание миссии ООН в Нагорный Карабах

Арарат Мирзоян отметил, что единственным результатом этой миссии может стать фиксация этнической чистки армянского населения

ЕРЕВАН, 2 октября. /ТАСС/. Миссия ООН, которая вчера приехала в Нагорный Карабах, опоздала. Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на встрече с главами аккредитованных в Армении дипломатических миссий и представителями международных структур, сообщает пресс-служба МИД.

"Касаясь вчерашнего прибытия миссии ООН в Нагорный Карабах, министр Мирзоян подчеркнул, что она опоздала. На данный момент, к сожалению, единственным результатом этой миссии может стать фиксация этнической чистки армянского населения Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале военной операции. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.

По данным армянского правительства, в Армению въехали 100 520 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, население которого до недавнего времени составляло примерно 120 тыс. человек.