Лидер Доминиканы назвал одобрение ООН миссии в Гаити шагом к стабилизации в стране

По словам Луиса Абинадера, республика выступает за окончательный процесс институционального и экономического развития для гаитян

ГАВАНА, 3 октября. /ТАСС/. Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер заявил в понедельник, что одобрение Советом безопасности ООН инициативы по отправке международной миссии для борьбы с бандами в соседнюю Гаити является серьезным шагом к установлению мира и стабильности в республике.

"Мы приветствуем одобрение Советом Безопасности ООН резолюции, санкционирующей создание международной миссии по обеспечению безопасности в Гаити. Это значительный прогресс в продвижении мира в Гаити. Мы выступаем за окончательный процесс институционального и экономического развития для гаитян", - написал глава государства на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Миссия в Гаити

Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию о создании вооруженной миссии по содействию безопасности в Гаити. Как ожидается, миссия будет участвовать в борьбе с действующими в Гаити бандитскими группировками. Она будет международной, но при этом не будет являться миссией ООН, ведущую роль в ее работе будет играть Кения. Миссия создается в связи с ростом насилия со стороны преступных группировок, в соответствии с запросом властей Гаити. Резолюция также расширяет оружейное эмбарго на часть организаций, связанных с действующими в Гаити преступными группировками. Несколько параметров миссии, в том числе сроки ее размещения, еще предстоит определить.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. Ранее телеканал Telesur сообщал, что вооруженные банды контролируют более 80% Порт-о-Пренса и укрепляют свои позиции в других регионах страны.