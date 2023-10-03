Нигер опроверг информацию о принятии стратегии Алжира по урегулированию кризиса

При этом МИД Нигера подчеркнул, что Ниамей стремится "сохранить дружеские и братские связи с Алжиром"

ТАСС, 3 октября. Министерство иностранных дел, сотрудничества и по делам нигерцев за рубежом опровергло заявление алжирских коллег о том, что Нигер принял инициативу Алжира по урегулированию кризиса.

"Еще до каких-либо официальных заключений по результатам этой встречи министерство иностранных дел, сотрудничества и по делам нигерцев за рубежом с удивлением обнаружило в социальных сетях и некоторых СМИ коммюнике алжирского правительства, в котором говорилось, что Нигер якобы "принял посредничество Алжира, который предложил военным шестимесячный переходный период", - говорится в заявлении МИД Нигерии, опубликованном агентством Agence Nigérienne de Presse. - Исходя из вышеизложенного, правительство Республики Нигер отвергает эти выводы".

При этом в заявлении подчеркивается, что Нигер стремится "сохранить дружеские и братские связи с Алжиром".

В понедельник на странице МИД Алжира в соцсети X (ранее Twitter) появилось заявление о том, что Нигер на официальном уровне принял инициативу Алжира по восстановлению в стране конституционного строя.

26 июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. 10 августа, как информировал портал Actu Niger, Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.

29 августа глава МИД Алжира Аттаф обнародовал план, который призван урегулировать кризис в Нигере политическими методами. Он предложил установить "шестимесячный переходный период под контролем гражданской власти, управляемой согласованной фигурой". По словам Аттафа, такой переходный период предназначен для "выработки политических договоренностей с участием всех без исключения сторон в Нигере". Министр также предложил провести международную конференцию по теме развития, обеспечения стабильности и безопасности в регионе Сахеля.