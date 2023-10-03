FT: Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов

По данным источников газеты, тех из этого списка, кто останется в Нью-Дели после 10 октября, пригрозили лишить дипломатического иммунитета

ТАСС, 3 октября. Индия потребовала, чтобы около 40 канадских дипломатов вернулись на родину до 10 октября. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, в Нью-Дели пригрозили лишить дипломатического иммунитета тех представителей Канады из этого списка, которые останутся в Индии после этой даты.

МИД Канады и правительство Индии отказались от комментариев в ответ на запрос Financial Times.

Отношения между Канадой и Индией обострились после того, как Оттава 18 сентября решила выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара. Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что этот дипломат является представителем разведки Индии. Жоли предупредила, что Канада не потерпит никакого вмешательства в свои дела.

После этого МИД Индии вызвал посла Канады Кэмерона Маккея и объявил ему об аналогичном ответном решении Нью-Дели. Во внешнеполитическом ведомстве республики считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют халистанским террористам и экстремистам, что вызывает глубокую озабоченность. Посольство Индии в Оттаве приостановило выдачу виз. Индийским гражданам также рекомендовано воздерживаться от поездок в Канаду.