Глава МИД Венгрии отверг обвинения во вмешательстве в выборы в Словакии

Петер Сийярто отметил, что "в большинстве стран Евросоюза проявляется крайняя нетерпимость по отношению к тем, кто не согласен с какими-то установками Брюсселя"

БУДАПЕШТ, 3 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отверг обвинения в свой адрес во вмешательстве во внутренние дела соседней Словакии накануне состоявшихся там парламентских выборов. В интервью газете Magyar Nemzet он также не поддержал прозвучавшие в Братиславе заявления о том, что и Россия пыталась оказать влияние на исход голосования в Словакии.

Комментируя эти утверждения, глава МИД отметил, что в подавляющем большинстве стран Евросоюза проявляется крайняя нетерпимость по отношению к тем, кто не согласен с какими-то установками Брюсселя, в том числе в отношении Украины. Если какой-то политик "выступает за мир и против поставок оружия" украинской армии, то его сразу же записывают в "шпионы Москвы", сказал Сийярто.

Говоря о победе в Словакии партии бывшего премьера Роберта Фицо, министр отметил: "Когда патриотичный, ставящий на первое место национальные интересы, выступающий против брюссельского либерального мейнстрима политик или политическое объединение побеждает на выборах или хотя бы участвует в выборах, Брюссель сразу же начинает оказывать на него давление, обрушивается на него с нападками и пытается его всячески заклеймить".

Поводом к обвинению Венгрии во вмешательстве во внутренние дела Словакии стала поездка Сийярто в эту страну накануне выборов для встречи с политическим объединением проживающего там венгерского меньшинства. Точно так же в Братиславе восприняли высказывания директора СВР Сергея Нарышкина о том, что выборы в Словакии "вряд ли можно воспринимать как демократичное и свободное от внешнего воздействия волеизъявление народа", поскольку США и ЕС активно пытались оказать влияние на словацких избирателей. Послы Венгрии и России были вызваны в словацкий МИД.