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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Эстония открыла в Ереване офис помощи беженцам из Нагорного Карабаха

Планируется оказание многоцелевой денежной помощи беженцам, находящимся в наиболее уязвимом положении

ВИЛЬНЮС, 3 октября. /ТАСС/. Эстонский совет помощи беженцам открыл в Ереване свое представительство для оказания помощи беженцам из Нагорного Карабаха. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

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"Официальное представительство успешно зарегистрировано, мы можем начать оказывать гуманитарную помощь", - приводятся в сообщении слова руководителя совета помощи Ээро Янсона.

Планируется оказание многоцелевой денежной помощи беженцам, находящимся в наиболее уязвимом положении. Кроме того, план включает мероприятия по поддержанию долгосрочных средств к существованию - выделение денежных субсидий инициативам в сельскохозяйственной сфере и субсидии для развития малого бизнеса. 

Теги:
АзербайджанАрменияЭстонияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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