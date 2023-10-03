В Чехии хотят иметь с Россией соответствующий интересам республики уровень отношений

Премьер страны Петр Фиала заявил, что государство хочет иметь в РФ дипломатическое представительство на уровне его союзников по ЕС и НАТО

ПРАГА, 3 октября. /ТАСС/. Чехия хочет иметь с РФ уровень дипломатических отношений, соответствующий интересам республики, и обсуждает вопрос о направлении посла в Москву. Об этом заявил информационному агентству CTK премьер Чехии Петр Фиала.

"Чехия хочет иметь в России дипломатическое представительство [на уровне], которое наилучшим образом соответствовало бы ее [республики] интересам, то есть на таком [уровне], как наши союзники [по ЕС и НАТО]. С ними мы координируем наши действия", - сказал премьер.

Послом республики в РФ официально числится Витезслав Пивонька, который уже несколько месяцев находится в Чехии. Как проинформировали чешские СМИ ранее, он не планирует возвращаться в Россию.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью новостному порталу seznamzpravy.cz заявил ранее, что настаивает на направлении в Россию посла республики, обязанности которого пока выполняет советник-посланник. "Мы должны смотреть на это [возвращение посла в РФ] с практической стороны - с точки зрения способности Чехии реализовывать свои интересы в России", - сказал он.

Отвечая на вопрос о существующих на политической сцене республики разногласиях по вопросу возвращения посла Чехии в Москву и о скептическом отношении к этой возможности президента республики Петера Павела, глава МИД сказал: "Настаиваю, что дипломатические отношения между Чехией и Россией на уровне послов не должны быть изменены [в сторону понижения]".