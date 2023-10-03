Госдеп отказался комментировать возможную встречу Байдена и Си Цзиньпина

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Конгресс является отдельной ветвью власти, поэтому информацию об "итогах поездки и ее целях" должны предоставлять сами законодатели

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател не стал комментировать сообщения о возможном проведении встречи лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина.

Его спросили, рассчитывает ли Госдепартамент, что предстоящая поездка двухпартийной делегации Сената Конгресса США в Китай поможет организовать встречу Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС, который состоится в ноябре в Сан-Франциско (штат Калифорния).

"Я не буду строить догадки и забегать вперед, пока у нас нет какого-либо графика", - ответил Пател, посоветовав обратиться за подробностями в аппарат лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера (от штата Нью-Йорк), который возглавит делегацию из шести членов верхней палаты Конгресса.

Пател добавил, что Конгресс является отдельной ветвью власти, поэтому, хотя Госдепартамент и принимал участие в организации предстоящего визита с точки зрения логистики и координации, информацию об "итогах поездки и ее целях" должны предоставлять сами законодатели.

Как подтвердили ранее ТАСС в аппарате Шумера, на следующей неделе он возглавит "состоящую из законодателей обеих партий делегацию в Китайскую Народную Республику, Республику Корея и Японию с целью продвижения экономических интересов и интересов национальной безопасности США в этом регионе". При этом в аппарате сенатора не подтвердили проведение переговоров членов делегации с председателем КНР Си Цзиньпином. Надежду на встречу с ним ранее выразил сенатор Майк Крэпо (республиканец от штата Айдахо) в беседе с агентством Bloomberg.