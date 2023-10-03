В Конгрессе США подтвердили визит делегации Сената в Китай на следующей неделе

Делегация также посетит Республику Корея и Японию

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) возглавит делегацию из шести членов верхней палаты законодательного органа от обеих партий, которая на следующей неделе посетит Китай, Республику Корея и Японию. Информацию о визите подтвердили ТАСС в аппарате Шумера.

"Во время октябрьских каникул (на следующей неделе - прим. ТАСС) Шумер возглавит состоящую из законодателей обеих партий делегацию в Китайскую Народную Республику, Республику Корея и Японию с целью продвижения экономических интересов и интересов национальной безопасности США в этом регионе", - отметили представители Шумера.

Ранее сенатор Майк Крэпо (республиканец от штата Айдахо), который войдет в состав делегации, в беседе с агентством Bloomberg выразил надежду, что ее члены проведут переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. "Это не подтверждено", - подчеркнули в аппарате Шумера. Его представители добавили, что законодатели проведут консультации с должностными лицами, бизнесменами и представителями работающих в этих странах американских компаний. Сенаторы США намерены обсудить работу американских компаний в Китае, "позицию китайского правительства в отношении прав человека, ситуации вокруг [наркотического вещества] фентанила, роли [КНР] в международном сообществе и областей потенциального сотрудничества" с США.

Шумер постоянно критикует политику КНР и призывает занимать более жесткую позицию по отношению к Пекину.

В июне с визитом в Пекине побывал госсекретарь США Энтони Блинкен. В июле Китай посетили американский министр финансов Джанет Йеллен и спецпредставитель президента по климату, экс-госсекретарь Джон Керри. В августе в КНР с визитом отправилась министр торговли США Джина Раймондо. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что рассчитывает провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.